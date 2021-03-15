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ВОЗ: Рекомендуем как можно быстрее продвигаться с вакцинацией

ВОЗ: Рекомендуем как можно быстрее продвигаться с вакцинацией Всемирная организация здравоохранения рекомендует как можно быстрее продвигаться с вакцинацией против коронавируса.
Здоровье
15 марта 2021 г. 20:45
ВОЗ: Рекомендуем как можно быстрее продвигаться с вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения рекомендует как можно быстрее продвигаться с вакцинацией против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О'Брайен на видео-слушаниях в комитете Европарламента.

"По вопросу о том, необходимо ли тестирование перед вакцинацией. ВОЗ четко говорила об этом - такой рекомендации нет. Необходимость или требование тестирования людей перед вакцинацией просто ставит новый барьер для них (в вопросе получения прививки - ред.). Не обязательно все, кто был заражен, будет иметь долговременный иммунитет после этого. Совет - продвигаться как можно быстрее с вакцинацией, начиная с высокорисковых групп", - отметила она.

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