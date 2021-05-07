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ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования.
Здоровье
7 мая 2021 г. 22:41
ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования

ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в пятницу.

"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", — говорится в заявлении.

Как отмечается, эксперты ВОЗ провели инспекцию на производстве вакцины, чтобы оценить ее качество и безопасность.

"На основе всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует вакцину для людей в возрасте старше 18 лет, по две дозы, которые принимаются с разницей в три-четыре недели. Эффективность вакцины для людей с симптомами и госпитализированных больных, по оценкам, составляет 79 процентов для всех объединенных возрастных групп", — отмечают в ВОЗ.

В то же время ВОЗ не рекомендует использовать вакцину для пациентов старше 60 лет, так как пока нет достаточных данных об эффективности препарата в этой возрастной группе.

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