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ВОЗ рекомендовала повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки

ВОЗ рекомендовала повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что большинство стран не используют в должной мере налоговые механизмы для продвижения здорового образа жизни, и призвала повысить налоги на алкоголь и напитки с добавлением сахара.
Здоровье
5 декабря 2023 г. 22:56
ВОЗ рекомендовала повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что большинство стран не используют в должной мере налоговые механизмы для продвижения здорового образа жизни, и призвала повысить налоги на алкоголь и напитки с добавлением сахара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

"ВОЗ призывает страны повысить налоги на алкоголь и подслащенные напитки", - отметила женевская штаб-квартира организации, обратив внимание на тот факт, что большинство государств не используют этот инструмент для "стимулирования более здорового образа жизни".

Организация напомнила, что "ежегодно в мире 2,6 млн человек умирают от употребления алкоголя, а более 8 млн - от нездорового питания".

Как отметили в ВОЗ, 108 государств облагают налогом те или иные виды сахаросодержащих напитков, однако в среднем в мире акцизный налог составляет лишь 6,6% от цены газировки. Под обложение в половине случаев попадает и вода, что организация не рекомендует делать. По меньшей мере 148 стран ввели акцизные сборы на алкогольные напитки на национальном уровне. В то же время вино освобождено от акцизного налога как минимум в 22 странах, большинство из которых находятся в Европейском регионе. В среднем в мире доля акцизного налога в цене самой продаваемой марки пива составляет 17,2%.

ВОЗ напомнила о проводившемся 2017 году исследовании, согласно которому повышение цен на алкоголь на 50% помогло бы предотвратить более 21 млн смертей в течение 50 лет и принесло бы почти $17 трлн дополнительных доходов.

"Обложение налогами нездоровых продуктов способствует улучшению здоровья населения. В случае с алкоголем налоги также помогают предотвратить насилие и дорожно-транспортный травматизм", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рудигер Крех.

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Версия на азербайджанском языке ÜST alkoqollu və tərkibində şəkər olan içkilərə vergilərin artırılmasını tövsiyə edir

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