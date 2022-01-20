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ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами.
Здоровье
20 января 2022 г. 13:44
ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма "омикрон". Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений", - говорится в заявлении комитета.

В связи с этим ВОЗ рекомендует "отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".

"Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ", - говорится в заявлении.

Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для туристов.

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Версия на английском языке WHO says countries should lift international travel bans

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