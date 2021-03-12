ВОЗ рекомендовал продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Как сообщает Report, об этом объявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - заявила М. Харрис.
Харрис напомнила, что Дания, Исландия и Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca из предосторожности. Кроме того, речь идет об отдельной партии препарата.
Специалисты тщательно изучают причины и следствие возникновения тромбоза, пока неясно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной, добавила представитель ВОЗ.
По ее данным на 9 марта, в мире распределили уже 268 миллионов доз вакцин, и пока ни одна страна не сообщала о связанных с ними смертях.