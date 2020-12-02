ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок.

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок.

Как передает Report, согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать.

Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.

Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.

ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.