О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок.
Здоровье
2 декабря 2020 г. 19:31
ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации в отношении защитных масок.

Как передает Report, согласно обновленным в четвертый раз рекомендациям ВОЗ, не стоит надевать маску, если вы активно занимаетесь спортом и не надо заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать.

Наиболее эффективным будет соблюдение дистанции как минимум в 1 метр при занятиях спортом в хорошо проветриваемых помещениях.

Маски с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей.

ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. Но они могут стать альтернативой, если невозможно носить тканевую или медицинскую маску. При этом такой экран должен закрывать подбородок и боковые стороны лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi