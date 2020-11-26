ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о значимости регулярной активности для взрослых и детей.

Всемирная организация здравоохранения скорректировала рекомендации по нормам физической активности с учетом пандемии коронавируса и напомнила о значимости регулярной активности для взрослых и детей.

Как сообщает Report, ВОЗ отметила, что если бы население мира было более активным, это помогло бы предотвращать до 5 миллионов случаев смертей в год.

"Сегодня, когда многие люди вынуждены оставаться дома из-за COVID-19, ВОЗ выпускает новое Руководство по физической активности, в котором подчеркивается, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными и что важны все виды движения", - говорится в сообщении организации.

В соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ, всем взрослым, включая людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью, рекомендовано 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Детям и подросткам рекомендовано в среднем 60 минут аэробных упражнений средней или высокой интенсивности в день.

"Регулярная физическая активность имеет ключевое значение для профилактики и содействия лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака, а также для уменьшения симптомов депрессии и тревожности, замедления снижения когнитивных способностей, улучшения памяти и укрепления здоровья мозга", - отмечает ВОЗ.