ВОЗ распространил предупреждение в связи с выявлением в европейских странах кори

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила предупреждение в связи с распространением в европейских странах кори.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в качестве причины ВОЗ приводит недостаточную вакцинацию.

В распространенном организацией заявлении отмечается о росте заболевших корью в странах, где вакцины используются в недостаточном количестве. В числе подобных стран упоминаются Италия и Румыния: "Чтобы уберечься от заболевания вакцинацию должны пройти как минимум 95% людей. Однако, во многих странах данный показатель довольно низкий. Поэтому в них корь приняла форму эпидемии. Пока в числе подобных стран упоминаются Франция, Германия, Италия, Польша, Румыния, Швейцария и Украина".

Как сообщает ВОЗ, в январе этого года в Италии у более 200 человек обнаружили корь. В то же время, с января прошлого года зарегистрировано 3 400 аналогичных фактов, в 17 случаях из которых был отмечен летальный исход.