ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти

Ожидается, что распространенность субварианта Омикрона BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах

Ожидается, что распространенность субварианта Омикрона BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах.

Об этом Report заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С мая 2022 года распространенность заболевания начала расти. Доля зарегистрированных последовательностей BA.5 растет во всем мире с апреля 2022 года. В течение недели с 12 по 18 июня доля BA.5 во всем мире составила 43%. По состоянию на 1 июля BA.5 был обнаружен более чем в 70 странах. Ожидается, что распространенность штамма BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах", - сказали в ВОЗ.

По их словам, более высокая трансмиссивность BA.5 обусловлена более высокой внутренней скоростью роста и дополнительными характеристиками иммунного выхода.

"Мы ожидаем волну инфекций, вызванных распространением BA.4/BA.5. В целом, способность ВОЗ отслеживать этот вирус и консультировать страны относительно наилучших ответных мер находится под угрозой из-за отсутствия данных о подтипах этого вируса", - отметили в ВОЗ.