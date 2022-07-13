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ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти

ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти Ожидается, что распространенность субварианта Омикрона BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах
Здоровье
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти

Ожидается, что распространенность субварианта Омикрона BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах.

Об этом Report заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С мая 2022 года распространенность заболевания начала расти. Доля зарегистрированных последовательностей BA.5 растет во всем мире с апреля 2022 года. В течение недели с 12 по 18 июня доля BA.5 во всем мире составила 43%. По состоянию на 1 июля BA.5 был обнаружен более чем в 70 странах. Ожидается, что распространенность штамма BA.5 будет продолжать расти, вызывая волны заражения в различных странах", - сказали в ВОЗ.

По их словам, более высокая трансмиссивность BA.5 обусловлена более высокой внутренней скоростью роста и дополнительными характеристиками иммунного выхода.

"Мы ожидаем волну инфекций, вызванных распространением BA.4/BA.5. В целом, способность ВОЗ отслеживать этот вирус и консультировать страны относительно наилучших ответных мер находится под угрозой из-за отсутствия данных о подтипах этого вируса", - отметили в ВОЗ.

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Версия на английском языке WHO: BA.5 omicron subvariant will continue to rise in prevalence
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Omikron" ştamının BA.5 altvariantı yayılmaqda davam edəcək”

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