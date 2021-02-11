О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии

ВОЗ: Распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии "Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым"
Здоровье
11 февраля 2021 г. 09:38
ВОЗ: Распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

"Новые варианты - жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам, - отметил он. - Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку". "Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", - подчеркнул Клюге.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

"И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин", - уточнил он. "Мы это видели с обычным гриппом, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины", - пояснил представитель ВОЗ. "Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение [вируса] и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности", - считает Клюге.

"Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым", - заметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названы основные причины неприятного запаха изо рта
Названы основные причины неприятного запаха изо рта
11 февраля 2021 г. 07:01
Названы самые вредные продукты для сердца
Названы самые вредные продукты для сердца
11 февраля 2021 г. 05:17
Известный медицинский журнал положительно оценил закупаемую Азербайджаном вакцину
Известный медицинский журнал положительно оценил закупаемую Азербайджаном вакцину
10 февраля 2021 г. 20:49
Как пользоваться электронной услугой в связи с вакцинацией?
Как пользоваться электронной услугой в связи с вакцинацией?
10 февраля 2021 г. 20:23
В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек
10 февраля 2021 г. 16:42
TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации
TƏBIB о возможности заражения коронавирусом после вакцинации
10 февраля 2021 г. 09:37
Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
10 февраля 2021 г. 08:47
ВОЗ о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19
ВОЗ о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19
10 февраля 2021 г. 03:44
Ученые оценили роль кондиционеров в распространении коронавируса
Ученые оценили роль кондиционеров в распространении коронавируса
9 февраля 2021 г. 20:56
В Азербайджане коронавирусом заразились 164 человека
В Азербайджане коронавирусом заразились 164 человека
9 февраля 2021 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi