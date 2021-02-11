ВОЗ: Распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии

"Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым"

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

"Новые варианты - жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам, - отметил он. - Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку". "Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", - подчеркнул Клюге.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

"И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин", - уточнил он. "Мы это видели с обычным гриппом, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины", - пояснил представитель ВОЗ. "Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение [вируса] и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности", - считает Клюге.

"Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым", - заметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,9 млн человек, более 2,3 млн умерли.