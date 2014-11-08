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    ВОЗ: распространение лихорадки Эбола в Либерии замедлилось

    В соседних с Либерией Сьерра-Леоне и Гвинее болезнь продолжает свои разрушительные действия

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Распространение лихорадки Эбола в Либерии, наиболее пострадавшей от вспышки этого заболевания в Западной Африке, в последнее время, судя по всему, замедлилось, заявила Всемирная организация здравоохранения.

    Эксперты при этом отмечают, что в соседних с Либерией Сьерра-Леоне и Гвинее болезнь "продолжает свои разрушительные действия".

    По последним данным ООН, вспышка Эболы на западе Африки привела к гибели около 5 тысяч человек, из них 2700 стали жертвами лихорадки в Либерии. 

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