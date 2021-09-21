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Делегация ВОЗ обсудила в Баку работу служб неотложной медицинской помощи

Делегация ВОЗ обсудила в Баку работу служб неотложной медицинской помощи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения Турции и Секретариатом Тюркского совета направила трехдневную совместную миссию в Баку
Здоровье
21 сентября 2021 г. 15:36
Делегация ВОЗ обсудила в Баку работу служб неотложной медицинской помощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения Турции и Секретариатом Тюркского совета направила трехдневную совместную миссию в Баку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ВОЗ, миссия прибыла в Баку для обсуждения работы служб неотложной медицинской помощи и поддержки наращивания потенциала в сфере здравоохранения.

В ходе визита состоялись встречи с руководителями служб экстренной медицинской помощи, а также с представителями агентств Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и Международного комитета Красного Полумесяца.

В краткосрочной перспективе ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Турции будет использовать межправительственную платформу Тюркского совета для обновления учебных материалов и повышения качества технического образования, предлагаемого в стране, путем привлечения соответствующих профессиональных организаций на глобальном уровне.

В долгосрочной перспективе ВОЗ также будет работать с партнерами над разработкой дорожной карты для улучшения оказания неотложной медицинской помощи в Азербайджане.

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