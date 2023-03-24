ВОЗ провела оценочную миссию в 8 больницах Азербайджана

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела оценочную миссию в 8 больницах Азербайджана.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела оценочную миссию в 8 больницах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ВОЗ.

Процесс оценки, охватывающий в общей сложности 4 области (характеристики больницы, человеческие ресурсы, клинические услуги, сигнальные функции), проводится в три этапа. На уже завершенных подготовительном и исполнительном этапах миссия проинформировала руководителей больниц о процессе, проинспектировала отделения неотложной и срочной медицинской помощи, радиологии и реанимации, а также лаборатории, палаты и операционные. Подготовка отчета, который является последним этапом, будет завершена в апреле этого года, и окончательный документ будет представлен местным органам здравоохранения.

Оценочная миссия действует в рамках проекта "Меры реагирования на пандемию в Азербайджане", осуществляемого ВОЗ при поддержке Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана, Государственным агентством обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).