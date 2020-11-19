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ВОЗ прогнозирует более тяжелую ситуацию с коронавирусом, чем за 9 месяцев пандемии

ВОЗ прогнозирует более тяжелую ситуацию с коронавирусом, чем за 9 месяцев пандемии Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, которая, возможно, окажется тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии
Здоровье
19 ноября 2020 г. 19:55
ВОЗ прогнозирует более тяжелую ситуацию с коронавирусом, чем за 9 месяцев пандемии

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, которая, возможно, окажется тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.

"Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса, - заметил он. - И создание вакцины не означает конца пандемии". Он сказал, что в настоящее время четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.

"Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не будет обеспечена ее полная безопасность для людей, - пояснил он. - Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования. Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин".

При этом, по словам регионального директора ВОЗ, наступление зимы напрямую не связано с ростом заражений вирусом. "Согласно изученным ВОЗ данным по странам мира с разными температурными и погодными условиями, зима не оказывает непосредственного влияния на распространение вируса, - заметил он. - Разница заключается в том, что по сравнению с летним сезоном меняется поведение людей, которые больше проводят время в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и поэтому скорость распространения болезней увеличивается".

По данным ВОЗ, на минувшей неделе отмечен значительный рост числа заболевших.

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