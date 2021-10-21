ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2

Продолжаются исследования для лучшей оценки причин распространения штамма коронавируса AY.4.2.
Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
“ВОЗ отслеживает "родословные" штамма AY, в том числе AY.4.2, как часть вызывающего обеспокоенность варианта "дельта"”, - сказал он.
По словам представителя ВОЗ, вариант AY.4.2 имеет две дополнительные мутации, A222V и Y145H. Эти подтипы, судя по всему, появились в Великобритании в последние недели.
Как сообщалось в СМИ ранее, AY.4.2, являющийся подвидом штамма "дельта", отличается более высокой контагиозностью – один носитель может заразить сразу 9 человек. Также, у нового подвида быстрее проявляются симптомы коронавируса по сравнению, например, с "дельтой".