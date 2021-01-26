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ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин

ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин Представитель ВОЗ: соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусом необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации
Здоровье
26 января 2021 г. 11:53
ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин

Странам нужно сфокусироваться на равных поставках вакцин от коронавируса, а не на двусторонних сделках. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас первые вакцины начинают развертываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьезным риском, - сказала она. - ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX, а не двусторонним сделкам".

Тот факт, что приоритет отдавался двусторонним сделкам привел к накоплению запасов вакцины и ее хаотичному распространению. Именно механизм COVAX призван избежать этой ситуации, подчеркнула Вуйнович.

По ее словам, кампании вакцинации уже стартовали в 50 странах, и, несмотря на проблемы, механизм COVAX имеет сильные позиции для начала глобальной вакцинации. Поставки вакцины посредством этого механизма могут начаться в феврале 2020 года. "Через COVAX было заключены договоренности на 2 миллиарда доз среди шести продуктов и пяти производителей вакцин. Ответ на эту пандемию должен быть коллективным", - подчеркнула Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что соблюдение социальных и медицинских мер борьбы с коронавирусом необходимо, пока все не будут защищены при помощи вакцинации.

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