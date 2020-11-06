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ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии Организация также исходит из того, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности
Здоровье
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6 ноября 2020 г. 12:02
ВОЗ призывает мир готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу 9 ноября в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как передает Report,об этом сообщает ТАСС, с ссылкой на заявление ВОЗ.

Как отмечает ВОЗ в заявлении, распространенном в Женеве в преддверии форума, мировому сообществу необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас". "Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - отметили в организации.

ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности. Хотя пандемия коронавируса это глобальный кризис, "многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход", говорится в заявлении. ВОЗ напомнила в этой связи о том, что мир объединился вокруг "плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств".

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Версия на азербайджанском языке ÜST dünyanı yeni pandemiyaya hazırlaşmağa çağırır
Версия на английском языке WHO urges world to prepare for new pandemic

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