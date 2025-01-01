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ВОЗ призывает Китай поделиться данными о COVID-19 спустя 5 лет после начала пандемии

ВОЗ призывает Китай поделиться данными о COVID-19 спустя 5 лет после начала пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвела итоги борьбы с COVID-19 и продолжающихся усилий по изучению этого заболевания спустя пять лет после его появления.
Здоровье
1 января 2025 г. 11:40
ВОЗ призывает Китай поделиться данными о COVID-19 спустя 5 лет после начала пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвела итоги борьбы с COVID-19 и продолжающихся усилий по изучению этого заболевания спустя пять лет после его появления.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, в ВОЗ напомнили, что 31 декабря 2019 года страновой офис в Китае обнаружил на сайте муниципальной комиссии здравоохранения Уханя заявление для СМИ о случаях "вирусной пневмонии" в городе.

"В последующие недели, месяцы и годы COVID-19 изменил нашу жизнь и наш мир", - заявило агентство ООН.

По всему миру было подтверждено 777 074 803 случая заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, и более семи миллионов смертей. "Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и предоставить доступ, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19", - заявила ВОЗ.

"Это моральный и научный императив. Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет адекватно предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - говорится в заявлении.

Отмечая пятилетний рубеж, ВОЗ также почтила память жизней, погибших из-за этой болезни, и признала тех, кто до сих пор страдает от нее или от постковидного синдрома. Агентство также выразило благодарность медицинским работникам, "которые пожертвовали так многим, чтобы заботиться о нас, и обязуется извлечь уроки из COVID-19, чтобы построить более здоровое завтра".

ВОЗ опубликовала интерактивную хронологию своих действий в ответ на COVID-19. Она заявила, что сотрудники начали процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации 1 января 2020 года и проинформировали мир три дня спустя.

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