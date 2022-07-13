ВОЗ призвала вернуть масочный режим из-за омикрон-штамма

Новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться по миру, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим для борьбы с пандемией. Вернуться к антиковидным мерам призвал генеральный директор Всемир

Новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться по миру, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим для борьбы с пандемией. Вернуться к антиковидным мерам призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News .

"Я обеспокоен тем, что число случаев заражения COVID-19 продолжает расти. Новая вспышка инфекции оказывает дополнительное давление на и без того загруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Помимо этого, я обеспокоен возросшим количеством смертельных случаев", - отметил глава организации.