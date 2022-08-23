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ВОЗ призвала вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет

ВОЗ призвала вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет Все работники здравоохранения и люди старше 60 лет должны быть привиты от коронавируса, необходимо добиваться 70 процентного всеобщего охвата населения вакцинацией.
Здоровье
23 августа 2022 г. 04:39
ВОЗ призвала вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет

Все работники здравоохранения и люди старше 60 лет должны быть привиты от коронавируса, необходимо добиваться 70 процентного всеобщего охвата населения вакцинацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом обратился к мировому сообществу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 72-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Африки.

"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ придерживаться стопроцентной вакцинации работников здравоохранения и людей старше 60 лет", - сказал Гебрейесус, добавив, что необходимо также "преследовать в качестве цели 70-процентный всеобщий охват прививками". "Это наилучший способ спасать жизни и обеспечивать подлинно устойчивое восстановление", - констатировал гендиректор.

Он обратил внимание на "воодушевляющий прогресс" в проведении вакцинации от коронавируса. Если в начале нынешнего года в 34 государствах охват прививками составлял менее 10%, то сейчас осталось только 10 таких стран и большинство из них "сталкиваются с чрезвычайными гуманитарными ситуациями".

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