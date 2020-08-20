ВОЗ призвала правительства применять ограничительные мероприятия на местах

"В ближайшие дни и месяцы все страны должны искать пути, чтобы вернуться к нормальной жизни"

"В ближайшие дни и месяцы все страны должны искать пути, чтобы вернуться к нормальной жизни. В то время как продолжится нормальная социальная и экономическая жизнь, необходимо придерживаться всех правил, которые могут предотвратить от заражения. Люди должны соблюдать правила гигиены, соблюдать дистанцию".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, если люди будут соблюдать все правила, страны и правительства смогут в качестве борьбы с пандемией использовать не ужесточенный карантинный режим, а локальные мероприятия, свойственные регионам, селам: "Надеемся, что после этого мы как ВОЗ, будем вести борьбу с этим заболеванием, применяя местные, локальные ограничительные мероприятия не в масштабах всей страны, а там, где болезнь распространяется среди населения".