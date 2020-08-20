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Report Georgia

ВОЗ призвала правительства применять ограничительные мероприятия на местах

ВОЗ призвала правительства применять ограничительные мероприятия на местах "В ближайшие дни и месяцы все страны должны искать пути, чтобы вернуться к нормальной жизни"
Здоровье
20 августа 2020 г. 15:22
ВОЗ призвала правительства применять ограничительные мероприятия на местах
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"В ближайшие дни и месяцы все страны должны искать пути, чтобы вернуться к нормальной жизни. В то время как продолжится нормальная социальная и экономическая жизнь, необходимо придерживаться всех правил, которые могут предотвратить от заражения. Люди должны соблюдать правила гигиены, соблюдать дистанцию".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, если люди будут соблюдать все правила, страны и правительства смогут в качестве борьбы с пандемией использовать не ужесточенный карантинный режим, а локальные мероприятия, свойственные регионам, селам: "Надеемся, что после этого мы как ВОЗ, будем вести борьбу с этим заболеванием, применяя местные, локальные ограничительные мероприятия не в масштабах всей страны, а там, где болезнь распространяется среди населения".

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Версия на английском языке WHO urges governments to impose local closures
Версия на азербайджанском языке ÜST hökumətləri lokal qapanmalar tətbiq etməyə çağırdı

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