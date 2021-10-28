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ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 23,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 23,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить 23,4 млрд долларов США для международного партнерства ACT-Accelerator в целях обеспечения доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.
Здоровье
28 октября 2021 г. 19:20
ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 23,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить 23,4 млрд долларов США для международного партнерства ACT-Accelerator в целях обеспечения доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным женевской штаб-квартиры ВОЗ, эта сумма значительно меньше потерь "в триллионы долларов", к которым приводит пандемия коронавируса.

Партнерство ACT-Accelerator "нуждается в 23,4 млрд долларов, чтобы помочь странам, которые подвергаются наибольшему риску во время пандемии, получить средства борьбы с COVID-19 на период до сентября 2022 года", пояснила штаб-квартира, подчеркнув, что "эта цифра меркнет в сравнении с триллионами долларов, которыми исчисляются экономические потери во время пандемии", а также с затратами на поддержку восстановления в странах.

Намеченный ВОЗ и ее партнерами стратегический план нацелен на обеспечение доступа к вакцинам, лечению, тестам и персональным защитным средствам в государствах, которые в этом больше всего нуждаются. В организации напомнили в этой связи, что лишь 0,4% всех тестов и 0,5% вакцин, примененных к настоящему времени в мире, пришлись на страны в низкими доходами на душу населения, хотя в них проживает 9% населения планеты.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "для того, чтобы положить конец пандемии, правительства, производители и доноры должны полностью профинансировать ACT-Accelerator". Это необходимо, по его словам, для решения проблемы неравенства в доступе к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса в мире.

В ВОЗ считают, что нынешний стратегический план партнерства ACT-Accelerator поможет "предотвратить 5 млн потенциальных смертей", а также будет способствовать восстановлению мировой экономики.

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