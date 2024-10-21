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ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет в качестве страны, свободной от малярии.
Здоровье
21 октября 2024 г. 04:09
ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет в качестве страны, свободной от малярии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Признание Египта страной, свободной от малярии, является "важной вехой в области общественного здравоохранения для государства с населением более 100 млн человек", говорится в сообщении.

Это достижение "стало результатом почти столетних усилий египетского правительства и народа" в борьбе с болезнью, которая присутствовала в стране с древних времен.

"Малярия так же стара, как сама египетская цивилизация, но болезнь, от которой страдали фараоны, теперь принадлежит ее истории, а не будущему", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Версия на азербайджанском языке ÜST Misiri malyariyadan azad ölkə kimi tanıyıb

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