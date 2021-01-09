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ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса

ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариантм
Здоровье
9 января 2021 г. 00:59
ВОЗ признала более быстрое распространение нового штамма коронавируса

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", — привела она данные проведенных британскими врачами моделирований.

Однако имеющаяся информация свидетельствует, что вирус распространяется тем же путем, что и его "предшественник". Соответственно, меры по борьбе с ним останутся прежними. Эксперт подчеркнула, что необходима более усердная работа, чтобы прервать цепочку передачи. Как добавила Керхкове, это усложняется тем фактом, что параллельно продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19.

Также она заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. "Британский штамм" обнаружили уже в 41 стране.

8 января в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Koronavirusun yeni ştammı əvvəlkindən sürətlə yayılır

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