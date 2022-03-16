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ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями.
Здоровье
16 марта 2022 г. 19:06
ВОЗ приостановила оценку вакцины Спутник V

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, говорится в сообщении.

"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", - сказала она.

По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации в Украине, а также ограниченных из-за санкций возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем.

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