ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности, будет проводить переоценку эффективности лекарства, исходя из уже полученных данных.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Гендиректор напомнил, что 22 мая издание The Lancet опубликовало статью об испытании гидроксихлорина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого ВОЗ собрала исполнительную группу тестов Солидарности, в которую входят эксперты из 10 стран.

Переоценка будет касаться всех данных, собранных о лекарстве в ходе тестов Солидарности для определения его потенциальных преимуществ и побочных эффектов. Вопрос о безопасности лекарства будет рассмотрен на заседании в ближайшие пару недель Мониторинговой группой по безопасности данных.