​ВОЗ: Примерно 18 млн. детям в мире не сделаны прививки

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Примерно 18,7 млн. детям в мире, то есть каждому пятому ребенку, не сделаны прививки против дифтерии, коклюша и столбняка.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, прививки ежегодно спасают жизни 2-3 млн. детей. Глобальная вакцинация может предотвратить смерть еще 1,5 млн. детей.

В то же время, организация привлекла внимание к тому, что в мире пока не сделаны прививки еще 18,7 млн. детям. Целью организации является полная вакцинация детей в мире до 2020 года.

Более 60% детей, которым не была проведена вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка, проживают в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Ираке, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Уганде и Южной Африке.

Отметим, что 24-30 апреля объявлены Всемирной неделей иммунизации.