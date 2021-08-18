ВОЗ: Применение бустерных доз вакцины не должно являться приоритетом

Применение бустерных доз вакцины не должно являться приоритетом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не видит необходимости в бустерных (дополнительных) дозах вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Имеющиеся у нас данные не говорят о том, что бустерные дозы необходимы, - подчеркнула она. - Их применение не должно являться приоритетом".

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. "Это похоже на ситуацию, в которой человек со спасательным кругом пытается надеть на себя второй спасательный круг, в то время как у другого человека нет даже одного спасательного круга", - отметил он.