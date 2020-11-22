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ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 Если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19
Здоровье
22 ноября 2020 г. 17:39
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19

Если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру сейчас, то в начале 2021 года им грозит третья волна COVID-19.

Как передает Report, об этом предупредил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить. "Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы", — объяснил Набарро.

Спецпосланник ВОЗ также отметил, что перед западноевропейскими странами встала задача снова взять вирус под контроль, не прибегая при этом к локдауну, за который приходится платить "высокую цену".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заразившихся коронавирусом за октябрь превысило показатели за первые полгода пандемии. "По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии", — подчеркнул он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.

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