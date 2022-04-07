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ВОЗ предоставила Азербайджану новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19

ВОЗ предоставила Азербайджану новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19 В целях усиления системы холодильной цепи для хранения вакцин от COVID-19 и рутинных вакцин в Азербайджане в Центры гигиены и эпидемиологии Минздрава переданы 100 вакцинных холодильников емкостью 145 литров каждый, а в TƏBIB - 200 вакцинных холодильников
Здоровье
7 апреля 2022 г. 11:51
ВОЗ предоставила Азербайджану новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19

В целях усиления системы холодильной цепи для хранения вакцин от COVID-19 и рутинных вакцин в Азербайджане в Центры гигиены и эпидемиологии Минздрава переданы 100 вакцинных холодильников емкостью 145 литров каждый, а в TƏBIB - 200 вакцинных холодильников емкостью 98 литров каждый.

Как сообщает Report, при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС) все холодильники, сертифицированные Всемирной организацией здравоохранения, оснащены энергетическим стабилизатором и устройством, обеспечивающим 30-дневный мониторинг температуры.

Местным партнерам по здравоохранению были переданы 122 портативных переносчика для вакцин для использования в кампаниях по мобильной вакцинации, а также 102 компьютера, 79 принтеров и 79 устройств питания для усиления механизма контроля и цифровизации.

В целях обеспечения правильного использования переданного оборудования для сотрудников местных медицинских учреждений предусматривается проведение соответствующих тренингов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜST koronavirus peyvəndlərinin saxlanması üçün Azərbaycana yeni avadanlıq verib

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