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    ВОЗ: Потребление горячего чая может привести к развитию рака

    Международное агентство по изучению рака признало употребление чрезмерно горячих кофе и чая опасными для здоровья

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих  кофе и чая опасными для здоровья. Как сообщает Report, согласно исследованию агентства потребление слишком горячих чая и кофе может привести к развитию рака пищевода. 

    Речь идет о напитках, температура которых превышает 65 градусов Цельсия.

    "Результаты исследования говорят о том, что употребление очень горячих напитков может привести к возникновению рака пищевода. При этом причиной этого, скорее всего, является температура напитков, а не их состав", - заявил руководитель исследовательского агентства ВОЗ по раку Кристофер Вайлд.

    Над исследованием работали 23 ученых. Результаты их работы были опубликованы в медицинском журнале "Ланцет".

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