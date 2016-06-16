ВОЗ: Потребление горячего чая может привести к развитию рака

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало употребление чрезмерно горячих кофе и чая опасными для здоровья. Как сообщает Report, согласно исследованию агентства потребление слишком горячих чая и кофе может привести к развитию рака пищевода.

Речь идет о напитках, температура которых превышает 65 градусов Цельсия.

"Результаты исследования говорят о том, что употребление очень горячих напитков может привести к возникновению рака пищевода. При этом причиной этого, скорее всего, является температура напитков, а не их состав", - заявил руководитель исследовательского агентства ВОЗ по раку Кристофер Вайлд.

Над исследованием работали 23 ученых. Результаты их работы были опубликованы в медицинском журнале "Ланцет".