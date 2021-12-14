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ВОЗ: После пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде

ВОЗ: После пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата.
Здоровье
14 декабря 2021 г. 08:39
ВОЗ: После пандемии мир столкнется с более сложными проблемами, чем прежде

Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, он призвал государства "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, "пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все". В этой связи необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья. Следует "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты".

Гендиректор считает, что мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путем в сфере производства и потребления, "пренебрегать планетой" и проводить "вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию". Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к "затрате", а как к "инвестиции в наше общее будущее". При этом в центре усилий государств "должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности".

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Версия на азербайджанском языке ÜST-dən xəbərdarlıq: Pandemiyadan sonra dünyada daha böyük problemlər yaranacaq

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