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ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить выводы британских ученых о том, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.
Здоровье
20 ноября 2020 г. 20:54
ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить выводы британских ученых о том, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Необходимы дополнительные исследования. Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени", - заявила эксперт.

Ван Керкхове добавила, что по всему миру проводятся и другие подобные исследования, которые в конечном счете должны способствовать тому, чтобы внести ясность в данный вопрос.

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