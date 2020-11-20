ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

ВОЗ пока не может сказать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить выводы британских ученых о том, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не может подтвердить выводы британских ученых о том, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. "Необходимы дополнительные исследования. Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени", - заявила эксперт. Ван Керкхове добавила, что по всему миру проводятся и другие подобные исследования, которые в конечном счете должны способствовать тому, чтобы внести ясность в данный вопрос. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook