ВОЗ: Поддержка и партнерство Международного центра Низами Гянджеви бесценны для нас

"Благодарю своих друзей из Международного центра Низами Гянджеви за поздравления с днем ​​рождения. Я был удостоен чести.

"Благодарю своих друзей из Международного центра Низами Гянджеви за поздравления с днем ​​рождения. Я был удостоен чести.

Ваша поддержка и партнерство бесценны для ВОЗ. Вместе мы можем продолжить наше видение защиты уязвимых людей, прекращения пандемии и достижения HealthForAll ("Здоровья для всех")".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отметим, что члены Международного центра Низами Гянджеви ранее выражали желание продолжить и укрепить сотрудничество с ВОЗ.