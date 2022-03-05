О нас
Аудио новости

ВОЗ: Поддержка и партнерство Международного центра Низами Гянджеви бесценны для нас

ВОЗ: Поддержка и партнерство Международного центра Низами Гянджеви бесценны для нас "Благодарю своих друзей из Международного центра Низами Гянджеви за поздравления с днем ​​рождения. Я был удостоен чести.
Здоровье
5 марта 2022 г. 03:13
ВОЗ: Поддержка и партнерство Международного центра Низами Гянджеви бесценны для нас

"Благодарю своих друзей из Международного центра Низами Гянджеви за поздравления с днем ​​рождения. Я был удостоен чести.

Ваша поддержка и партнерство бесценны для ВОЗ. Вместе мы можем продолжить наше видение защиты уязвимых людей, прекращения пандемии и достижения HealthForAll ("Здоровья для всех")".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отметим, что члены Международного центра Низами Гянджеви ранее выражали желание продолжить и укрепить сотрудничество с ВОЗ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоÜST: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi, tərəfdaşlığı bizim üçün əvəzsizdir

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi