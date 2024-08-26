ВОЗ опубликовала план борьбы с оспой обезьян

Опубликованный 26 августа Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план борьбы с оспой обезьян (mpox) предусматривает на первом этапе - в течение шести месяцев - финансирование в размере 135 млн долларов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала план борьбы с оспой обезьян (mpox), предусматривающий на первом этапе - в течение шести месяцев - финансирование в размере 135 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщила штаб-квартира ВОЗ.

"План охватывает шестимесячный период, с сентября 2024 года по февраль 2025 года, и предусматривает потребность в финансировании в размере $135 млн для обеспечения реагирования со стороны ВОЗ, государств-членов, партнеров, включая, в частности, центры в Африке по контролю и профилактике заболеваний, сообщества и исследователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призыв к мировому сообществу о выделении финансовых средств на реализацию плана будет представлен в ближайшее время.

Документ ориентирован на реализацию комплексных стратегий эпиднадзора, профилактики, готовности и реагирования, продвижение исследований и обеспечение равного доступа к медицинским контрмерам, таким как диагностические тесты и вакцины. Усилия в сфере вакцинации будут сосредоточены на лицах, подвергающихся наибольшему риску, включая тех, кто в последнее время имел тесные контакты с заболевшими, а также на медицинских работниках.