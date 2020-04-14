ВОЗ: Пика эпидемии СOVID-19 пока не наблюдается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пика коронавирусной инфекции пока в мире не наблюдается, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

При этом в ВОЗ отметили, что в европейских странах прослеживается замедление заражаемости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире зарегистрировано уже более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом.