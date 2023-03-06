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ВОЗ пересматривает правила на случай новых пандемий

ВОЗ пересматривает правила на случай новых пандемий Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала перечень поправок к Международным медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005 году, на случай новых пандемий, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Здоровье
6 марта 2023 г. 20:59
ВОЗ пересматривает правила на случай новых пандемий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала перечень поправок к Международным медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005 году, на случай новых пандемий, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

В докладе приводятся дополнения к рекомендациям по отношению к лицам, багажу и грузам, которые включают в себя сбор информации о пассажирах для прослеживания контактов.

Организация предлагает поддержку свободы передвижения сотрудников здравоохранения и жизненно важных "медицинских продуктов, а также решение вопросов репатриации пассажиров".

В силе остаются и прежние меры ограничений, которые были приняты в 2005 году и опробованы во время пандемии COVID-19. Однако большое внимание уделено введению единых "цифровых паспортов".

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