ВОЗ передал Азербайджану тесты на оспу обезьян

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану 3 000 тестов на оспу обезьян.

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану 3 000 тестов на оспу обезьян.

Как сообщает Report , об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, Азербайджан является одной из первых стран, получивших от организации тесты.

"Мы стремимся поддерживать страны проверенными инструментами общественного здравоохранения, включая контроль, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов. Ранняя диагностика является важной частью этих усилий", - сказала Х.Харманджи.

Отметим, что в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян.

Согласно информации на 30 июня 2022 года, в 58 странах мира зарегистрировано 5 322 случая заражения вирусом и один летальный исход.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.