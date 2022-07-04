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ВОЗ передал Азербайджану тесты на оспу обезьян

ВОЗ передал Азербайджану тесты на оспу обезьян Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану 3 000 тестов на оспу обезьян.
Здоровье
4 июля 2022 г. 19:50
ВОЗ передал Азербайджану тесты на оспу обезьян

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передал Азербайджану 3 000 тестов на оспу обезьян.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, Азербайджан является одной из первых стран, получивших от организации тесты.

"Мы стремимся поддерживать страны проверенными инструментами общественного здравоохранения, включая контроль, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов. Ранняя диагностика является важной частью этих усилий", - сказала Х.Харманджи.

Отметим, что в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян.

Согласно информации на 30 июня 2022 года, в 58 странах мира зарегистрировано 5 322 случая заражения вирусом и один летальный исход.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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Версия на английском языке WHO provides monkeypox test kits to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ÜST-dən meymunçiçəyi test dəstlərini təhvil alıb 

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