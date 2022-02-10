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ВОЗ передал Азербайджану новые медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19

ВОЗ передал Азербайджану новые медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19 Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане в рамках проектов "Инициатива солидарности во имя здоровья" и "Поддержка вакцинации от COVID-19", проводимых в сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) и ВОЗ, организовало церемо
Здоровье
10 февраля 2022 г. 13:41
ВОЗ передал Азербайджану новые медицинские принадлежности для борьбы с COVID-19

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане в рамках проектов "Инициатива солидарности во имя здоровья" и "Поддержка вакцинации от COVID-19", проводимых в сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) и ВОЗ, организовало церемонию вручения сертификатов в медучреждении "Yeni Klinika".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано с целью подчеркнуть поддержку данных проектов в борьбе с пандемией COVID-19, оценить деятельность медицинских учреждений и медицинских работников, а также передать принадлежности по профилактике и контролю инфекции.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, представитель ЕС в Азербайджане Петр Михалко, а также медицинские работники из разных регионов страны.

В ходе мероприятия в рамках проектов ЕС-ВОЗ были награждены 50 медицинских учреждений и медицинских работников. В рамках "Инициативы солидарности во имя здоровья" с целью усиления мер по профилактике и борьбе с инфекциями в медицинских учреждениях TƏBIB были переданы 1000 диспенсеров для гигиены рук, 2000 литров дезинфицирующего средства для рук, 3000 небольших дезинфицирующих средств для рук (100 мл) и 3000 зажимов для ремней.

"Инициатива солидарности во имя здоровья" - проект поддержки борьбы с пандемией COVID-19, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый представительством ВОЗ в Азербайджане с апреля 2020 года. Проект направлен на оказание помощи в формировании потенциала устойчивого реагирования на будущие пандемии. В целях борьбы с пандемией COVID-19 и усиления ежедневных программ иммунизации представительство ВОЗ в Азербайджане при финансовой поддержке Европейского Союза с июня 2021 года приступило к реализации трехлетнего проекта "Поддержка вакцинации от COVID-19".

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Версия на английском языке WHO donates new medical supplies to Azerbaijan to fight COVID-19
Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusla mübarizə üçün Azərbaycana yeni avadanlıqlar təqdim edib

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