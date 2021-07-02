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ВОЗ: Паспорта вакцинации от коронавируса не должны приводить к дискриминации

ВОЗ: Паспорта вакцинации от коронавируса не должны приводить к дискриминации Использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей других государств, сталкивающихся с нехваткой вакцин от коронавируса или применяющих вакцины иного типа.
Здоровье
2 июля 2021 г. 19:12
ВОЗ: Паспорта вакцинации от коронавируса не должны приводить к дискриминации

Использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей других государств, сталкивающихся с нехваткой вакцин от коронавируса или применяющих вакцины иного типа.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые страны и регионы ввели так называемые вакцинные сертификаты в отношении COVID-19. Я хочу пояснить, что очень важно, чтобы это не приводило к дискриминации в отношении тех людей и стран, у которых нет вакцин или же применяются определенные типы вакцин", - сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщила Еврокомиссия, система выдачи европейских сертификатов о вакцинации начала действовать в четверг во всех 27 странах Евросоюза. Они предназначены для упрощения перемещения граждан внутри ЕС и пока не касаются поездок за пределы сообщества. Документ выдается в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона.

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