ВОЗ: Паспорта вакцинации от коронавируса не должны приводить к дискриминации

Использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей других государств, сталкивающихся с нехваткой вакцин от коронавируса или применяющих вакцины иного типа.

Использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей других государств, сталкивающихся с нехваткой вакцин от коронавируса или применяющих вакцины иного типа.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые страны и регионы ввели так называемые вакцинные сертификаты в отношении COVID-19. Я хочу пояснить, что очень важно, чтобы это не приводило к дискриминации в отношении тех людей и стран, у которых нет вакцин или же применяются определенные типы вакцин", - сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщила Еврокомиссия, система выдачи европейских сертификатов о вакцинации начала действовать в четверг во всех 27 странах Евросоюза. Они предназначены для упрощения перемещения граждан внутри ЕС и пока не касаются поездок за пределы сообщества. Документ выдается в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона.