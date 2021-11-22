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ВОЗ: Пандемия продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

ВОЗ: Пандемия продлится дольше при неравном доступе к вакцинам Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше будет длиться пандемия.
Здоровье
22 ноября 2021 г. 19:53
ВОЗ: Пандемия продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше будет длиться пандемия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обращение главы ВОЗ было показано в понедельник в Испании в ходе мероприятия "Солидарная вакцинация: выполняя обязательства".

Как отметил Гебрейесус, "страны с низкими доходами получили 0,5% вакцин, в то время как более 80% вакцин поступили в страны G20".

"Чем дольше продлится это расхождение, тем дольше вирус будет циркулировать и тем больше будет вероятность, что могут появиться опасные мутации", - добавил руководитель ВОЗ.

В этой связи он напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата - до середины 2022 года.

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