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ВОЗ: Пандемия далека от завершения

ВОЗ: Пандемия далека от завершения Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.
Здоровье
23 июля 2021 г. 19:34
ВОЗ: Пандемия далека от завершения

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.

Как передает Report, об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

"Мы далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта "дельта", - приводятся в релизе слова регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Нам нужно сохранять бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы предотвратить распространение вируса. Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также (необходимость - ред.) сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно... Мы должны думать об этом как о мерах по предотвращению локдаунов, потому что они могут помочь предотвратить распространение болезней, без необходимости блокировки значительной части общества", - сказала директор ECDC Андреа Аммон, чьи слова также приводятся в сообщении.

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендуют быстрое развертывание вакцинации.

"Данные ясно показывают, что получение полной вакцинаций значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти", - отметил Клюге.

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