ВОЗ: Пандемия далека от завершения

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.

Пандемия коронавируса далека от окончания, во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.

Как передает Report, об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

"Мы далеки от того, чтобы выйти из леса с точки зрения завершения пандемии, и, к сожалению, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост числа случаев, связанных с распространением в высокой степени передаваемого варианта "дельта", - приводятся в релизе слова регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Нам нужно сохранять бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы предотвратить распространение вируса. Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, а также (необходимость - ред.) сохранять физическую дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить маски, где это нужно... Мы должны думать об этом как о мерах по предотвращению локдаунов, потому что они могут помочь предотвратить распространение болезней, без необходимости блокировки значительной части общества", - сказала директор ECDC Андреа Аммон, чьи слова также приводятся в сообщении.

ECDC и ВОЗ настоятельно рекомендуют быстрое развертывание вакцинации.

"Данные ясно показывают, что получение полной вакцинаций значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти", - отметил Клюге.