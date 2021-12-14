О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за "омикрон"-штамма

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за "омикрон"-штамма Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон".
Здоровье
14 декабря 2021 г. 10:19
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", - заявили в организации.

Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося этим штаммом.

"Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", - добавили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO expects growth in number of hospitalizations, deaths due to omicron strain

Самое важное

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
ФотоИльхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
13 декабря 2021 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
13 декабря 2021 г. 16:42
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
13 декабря 2021 г. 14:06
Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi