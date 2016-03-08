ВОЗ ожидает расширения географии распространения вируса Зика

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения ожидает расширения географии распространения вируса Зика, но пока не может подтвердить связь между лихорадкой и микроцефалией, необходимы дополнительные исследования, заявила во вторник гендиректор ВОЗ Маргарет Чан, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник ВОЗ провела заседание комитета по ЧС в формате телеконференции, на котором обсудила развитие ситуации с распространением вируса Зика. По его итогам ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на передвижения в страны, где выявлен вирус.

"Мы можем ожидать новых случаев и более широкого географического распространения. Передача вируса половым путем становится более частой, чем мы ожидали", — заявила Чан.

По ее словам, несмотря на то, что есть "некоторые свидетельства о небольшой связи между вирусом Зика и развитием микроцефалии, хотя микроцефалия на сегодняшний день является одним из осложнений, необходимы дополнительные исследования" для установления связи с неврологическими заболеваниями, включая синдром Гийена-Барре.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как, предполагается, вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.