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ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру

ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции, если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации.
Здоровье
5 марта 2021 г. 19:18
ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции, если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации.

Как передает Report, об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи на заседании в рамках V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение".

"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством, - сказала Вуйнович. - Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний".

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