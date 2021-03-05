ВОЗ озабочена кризисом доверия к вакцинации от коронавируса по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции, если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру кризис доверия к вакцинации от коронавирусной инфекции, если она провалится, то это катастрофически повлияет на все другие программы иммунизации.

Как передает Report, об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи на заседании в рамках V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение".

"То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством, - сказала Вуйнович. - Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний".