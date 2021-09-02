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ВОЗ отслеживает еще один новый вариант COVID-19 с мутациями

ВОЗ отслеживает еще один новый вариант COVID-19 с мутациями Всемирная организация здравоохранения отслеживает еще один новый вариант COVID-19 с мутациями, которые, как опасается ВОЗ, могут сделать его устойчивым к вакцинам.
Здоровье
2 сентября 2021 г. 06:53
ВОЗ отслеживает еще один новый вариант COVID-19 с мутациями

Всемирная организация здравоохранения отслеживает еще один новый вариант COVID-19 с мутациями, которые, как опасается ВОЗ, могут сделать его устойчивым к вакцинам.

Как передает Report, вариант Mu, также известный как B.1.621, был добавлен как "интересный вариант" в список наблюдения организации.

Mu имеет совокупность мутаций, которые указывают на потенциальные свойства иммунного ускользания.

Предварительные данные показали, что он может уклоняться от вакцинации аналогично бета-варианту, но эксперты заявили, что необходимы дополнительные исследования штамма.

Этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3 700 случаев заражения этим вариантом вируса, прежде всего в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тысячи случаев. В Колумбии Mu вариант доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Штамм обнаружили и в Европе.

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