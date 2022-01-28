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ВОЗ отреагировала на сообщения о новом коронавирусе

ВОЗ отреагировала на сообщения о новом коронавирусе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить.
Здоровье
28 января 2022 г. 07:48
ВОЗ отреагировала на сообщения о новом коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию с появлением новых вирусов, включая коронавирус NeoCoV, но его опасность еще надо изучить.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в организации.

"Мы обратили внимание на эту статью и благодарим исследователей за то, что они поделились своими результатами в препринте. Животные, особенно дикие, являются источником более 75% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей, которые были определены как природный резервуар многих из этих вирусов", - заявили в ВОЗ.

Однако опасность нового коронавируса для возникновения новой пандемии необходимо еще изучать, отметили в ВОЗ.

"Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения. ВОЗ тесно сотрудничает с МЭБ (Всемирная организация охраны здоровья животных), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде - ред.) и другими организациями для мониторинга и реагирования на угрозу появления зоонозных вирусов", - добавили в организации.

Ранее китайские ученые рассказали о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт исследования размещен на платформе BioRxiv. Отмечается, что для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.

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