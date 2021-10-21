ВОЗ отметила положительные результаты реализуемого в Азербайджане проекта PROACT-Care

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила положительные результаты проекта PROACT-Care в Шамахе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила положительные результаты проекта PROACT- Care, реализуемого в Шамахы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ВОЗ, проект направлен на упрощение доступа к медицинским услугам в отдаленных и сельских районах страны.

Ранее в рамках PROACT- Care в Шамахы прошла церемония открытия ВОЗ трех мобильных клиник первичной медико-санитарной помощи, которые в настоящее время посещают отдаленные районы и предоставляют основные медицинские услуги.

Проект PROACT-Care реализован при финансовой поддержке USAID, UKAID и UHC. В его реализации офису ВОЗ в Азербайджане помогли TƏBİB, Исполнительная власть Шамахинского района, Минздрав, Агентство обязательного медицинского страхования, Фонд Гейдара Алиева и UNICEF.