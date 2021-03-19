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ВОЗ отказалась от версии лабораторного происхождения COVID-19

ВОЗ отказалась от версии лабораторного происхождения COVID-19 Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки
Здоровье
19 марта 2021 г. 07:06
ВОЗ отказалась от версии лабораторного происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане Лян Ваньнянь.

Он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но подчеркнул, что раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", - объяснил специалист.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Koronavirusun laboratoriyadan sızması versiyası doğru deyil

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