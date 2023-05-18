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ВОЗ осуществил проект по психическому здоровью в пяти районах Азербайджана

ВОЗ осуществил проект по психическому здоровью в пяти районах Азербайджана В Азербайджане в пяти районах реализованы проекты, связанные с психическим здоровьем.
Здоровье
18 мая 2023 г. 10:43
ВОЗ осуществил проект по психическому здоровью в пяти районах Азербайджана

В Азербайджане в пяти районах реализованы проекты, связанные с психическим здоровьем.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на церемонии презентации промежуточных результатов проекта "Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период“.

По ее словам, эти проекты реализованы в Бардинском, Тертерском, Агджабединском, Физулинском и Агдамском районах.

Представитель ВОЗ в Азербайджане отметила, что целью реализации проекта было повышение базовых знаний врачей в области психического здоровья.

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Версия на английском языке World Health Organization implements project on mental health in five districts of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ÜST Azərbaycanın beş rayonunda psixi sağlamlıqla bağlı layihə həyata keçirib

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